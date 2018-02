Para analista, Transportes dificilmente sairá do PR O professor de Economia e Relações Internacionais do Ibmec Diogo Costa afirma que, apesar dos problemas causados pelo ex-ministro Alfredo Nascimento (PR), que deixou hoje os Transportes, dificilmente a presidente Dilma Rousseff dará a pasta para outra legenda da base aliada. Para ele, o PR é um partido importante para o governo - lidera um bloco de 64 deputados na Câmara e possui cinco parlamentares no Senado. "Me surpreenderia se a presidente desse o ministério para outra sigla. Acho que o comando do Ministério dos Transportes continua com o PR".