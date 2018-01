Para Alves, votação do orçamento não sai essa semana O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse não acreditar na votação do Proposta Orçamentária nesta semana. Ele se reúne na tarde desta segunda-feira com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para tratar das votações do Congresso - quando Câmara e Senado se reúnem conjuntamente. Ao responder se haveria votação do Orçamento como previsto em sessão nesta terça (19), Henrique Alves disse: "Acredito que não".