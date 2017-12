'Para ser apoiado pelo governo, precisa ser parte da estrutura de apoio', diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), ironizou nessa segunda-feira, 18, em entrevista ao programa Conexão Estadão, na Rádio Eldorado, a possibilidade do governador Geraldo Alckmin (PSDB) ser candidato à Presidência da República em 2018 com apoio do governo e dos partidos aliados da base do presidente Michel Temer.

"É uma posição interessante, para dizer o mínimo, estar fora do governo por questões eleitorais, mas querer apoio na eleição. Para alguém ser apoiado pelo governo, precisar ser parte da estrutura de apoio a ele”, disse o ministro.

Meirelles afirmou, porém, que, “dito isso”, Alckmin pode ser o candidato do centro no ano que vem. Questionado sobre a posição dos tucanos no debate da reforma da Previdência, o ministro cobrou que o fechamento de questão favorável da bancada PSDB seja revertido em votos no plenário.

"Não há dúvida que o fato do PSDB ter decidido à favor da reforma da Previdência é positivo. Mas depois é aquela velha história: precisa ver o número de votos efetivo no plenário”.

Filiado ao PSD, o titular da Fazenda afirmou que vai decidir no final de março ou começo de abril se vai disputar o Palácio do Planalto. Apesar de aparecer com 2% das intenções de voto nas últimas pesquisas, Meirelles afirmou que a chance real de vencer a eleição será o fator decisivo.

“Não há dúvidas que o candidato precisa ter chances reais de ganhar a eleição. Nenhum partido grande vai fazer lançamento de candidato que não vai ganhar. Isso será o fator da minha decisão até abril. Ninguém vai se candidatar achando que vai perder”.