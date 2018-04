Para Aleluia, Dilma avançou pelo uso da máquina pública

De acordo com o parlamentar, a "máquina do governo" foi usada em favor da petista, conseguindo até mesmo anular o efeito da exposição de Serra na mídia. "A máquina do governo está operando, e nada se compara ao poder dela", criticou Aleluia. Desde maio, o candidato do PSDB estrelou os três programas partidários exibidos em cadeia nacional no período: DEM, PPS e PSDB.

O deputado federal disse não acreditar que a ausência de um vice possa ter prejudicado o desempenho de Serra na pesquisa e justificou o crescimento da petista de 33% para 40% em comparação com o último levantamento CNI/Ibope, divulgado em março, ao esforço do governo federal em associar a figura de Dilma à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Mas isso vai mudar quando começar a campanha, quando ela passar a ser conhecida como realmente é", afirmou. Aleluia acredita que Serra retomará a dianteira das pesquisas durante a campanha eleitoral, que tem início oficial no dia 6 de julho. "Quando a campanha começar e os dois candidatos estiverem em pé de igualdade, sem o uso da máquina do governo, a vantagem de Dilma não deve se sustentar", disse.