Para Aldo Rebelo, avaliação de Dilma é 'boa' O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, considerou "boa" a avaliação da presidente Dilma Rousseff que, de acordo com pesquisa Datafolha publicada no fim de semana, apontou que 57% dos eleitores consideram seu governo bom ou ótimo. Lembrado que, apesar dos 57%, a pesquisa registrou uma queda de oito pontos porcentuais em relação ao levantamento anterior do instituto, realizado em março, o ministro Aldo respondeu: "são duas formas de ver a pesquisa. Se todo governante tivesse grau de aprovação que ela alcançou nas pesquisas, todos estariam felizes".