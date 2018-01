Para Alckmin, pré-candidatos devem manter campanha Designado pelo PSDB para traçar os rumos do partido na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin disse hoje que as prévias para definir o representante da sigla nas urnas estão mantidas e que os quatro pré-candidatos da legenda devem continuar em campanha. O tucano afirmou que o ex-governador José Serra ainda não decidiu se vai disputar as eleições, mas indicou que a definição deve ser feita depois da disputa interna, daqui a dez dias.