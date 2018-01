Para Alckmin, Lula concede reajustes com fins eleitorais O candidato da coligação PSDB/PFL à Presidência da República, Geraldo Alckmin, acusou hoje seu adversário na campanha presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de conceder aumentos salariais aos servidores públicos com objetivos eleitorais. Segundo ele, Lula ficou três anos sem trabalhar, e agora quer fazer tudo na véspera da eleição. "Sou favorável ao reajuste, mas o problema é que tudo é feito em véspera de eleição, porque o único projeto é ganhar a eleição. Este é o problema ", afirmou Alckmin. "O governo Lula é um governo atrasado. Ele passa três anos sem trabalhar e quer fazer as coisas na véspera da eleição, lançar pedra fundamental em fim de governo. Não tem obra nenhuma. Lança pedra fundamental de obra que não tem licitação, não tem contrato, não tem licença ambiental". No caso do reajuste dos funcionários públicos, Alckmin disse que Lula deveria ter feito o que ele fez quando era governador de São Paulo: concedeu aumentos em 2004 e 2005. O tucano previu o crescimento de sua candidatura no Nordeste, observando que ainda está com um índice menor nas pesquisas eleitorais porque ainda é pouco conhecido pelo eleitorado. "Evidentemente que isso muda quando começar a campanha", afirmou. Segundo ele, mesmo em Pernambuco, onde está hoje e vai continuar amanhã, ele cresceu e já estaria com 18% das intenções de votos.