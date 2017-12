Para Alckmin, José Jorge é um ótimo nome O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse que a escolha do senador José Jorge (PFL-PE) para compor, como candidato a vice, a chapa ao Planalto, confirma a aliança nacional PSDB-PFL. "É um ótimo nome", disse ele referindo-se a José Jorge. "É uma pessoa com experiência em vários níveis políticos e vai ajudar muito o partido", completou. Ele elogiou também o senador José Agripino (PFL-RN), que disputou a indicação com José Jorge. "Ele é um líder muito importante para a aliança", destacou. Alckmin ressaltou que é o primeiro pré-candidato a ter uma aliança partidária formada e com possibilidade de ser estendida. Evitou porém mencionar que outros partidos poderiam ter alianças com o PSDB.