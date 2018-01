Para Alckmin, Dida salvou a seleção no jogo contra Gana O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin assistiu à vitória, por 3 a 0, do Brasil contra Gana no Diretório Estadual da legenda na capital paulista. Para Alckmin, o goleiro Dida foi quem salvou o time brasileiro. A previsão do ex-governador é que o seleção brasileira iria vencer por 3 a 1. "Mas o importante é que vencemos", disse."Nossa seleção é de craques e o time reserva é de altíssimo nível", comentou. O candidato tucano acredita que o próximo jogo da seleção brasileira, contra o ganhador de Espanha e França, hoje, às 16 horas (de Brasília), será mais equilibrado.