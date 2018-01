Para Alckmin, atuação de Ronaldo foi "brilhante" O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB)assistiu ao jogo da seleção brasileira contra o Japão na residência do ex-governador de Pernambuco Jarbas Vasconcelos. Tinha apostado num placar de 3 a 1. "Vocês são pé quente", disse ele no fim do jogo, ao presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), e a Jarbas, numa referência ao placar folgado da vitória do Brasil. Para o jogo de terça-feira, contra Gana, ele deu um palpite de vitória por 2 a 1. Alckmin comemorou a entrada de dois jogadores que estavam na reserva - Juninho Pernambucano, que começou no Sport Recife, time de Freire e Jarbas, e Gilberto. E considerou "brilhante" a atuação de Ronaldo.