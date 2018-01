Para Alcântara, Tasso não ficou satisfeito Apesar da decisão do governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), de comparecer nesta quinta-feira ao lançamento da candidatura do ministro da Saúde, José Serra, a presidente, ele não estaria satisfeito com o processo que escolheu o tucano para disputar a eleição deste ano. A observação é do senador Lúcio Alcântara (PSDB-CE). O senador disse que Jereissati percebeu que o governo e o presidente Fernando Henrique Cardoso se empenharam pela escolha do ministro e, por isso, o governador retirou-se do processo. Para o senador, a máquina do governo trabalhou para que Serra fosse o candidato tucano. "As próprias ações do governo, os representantes do governo e o próprio presidente Fernando Henrique, por mais que procurasse se mostrar isento no processo, tinha e tem claramente uma inclinação pelo Serra", afirmou. Alcântara considera, porém, que, apesar da disputa interna, o partido está unido, e a presença do governador cearense no lançamento da candidatura Serra é prova disso. Ele acredita que o ministro crescerá nas pesquisas a partir de agora.