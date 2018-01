Para Aécio, vincular Anastasia à Lava Jato é 'manobra'

Brasília - O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), divulgou nota nesta terça em que afirma que a citação do ex-governador de Minas Gerais e senador tucano eleito Antonio Anastasia no processo da Lava Jato é uma “manobra” para enfraquecer as investigações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.

Anastasia teve o nome citado pelo policial federal Jayme Alves de Oliveira Filho, o Careca - um dos denunciados por envolvimento no esquema -, em depoimento prestado em novembro à PF. Na ocasião, Careca afirmou que, a mando do doleiro Alberto Youssef, entregou R$ 1 milhão ao tucano em 2010, quando Anastasia disputava a reeleição ao governo estadual. A citação ao tucano foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O mineiro rechaçou o vínculo de seu nome com o esquema e afirmou que estava disposto a fazer uma acareação com o policial. Tabela apreendida pela PF em um escritório de Youssef, preso na Lava Jato, indica que Jayme Careca fez ao menos 31 entregas de dinheiro em espécie entre 2011 e 2012, em um total de R$ 16,9 milhões.

O advogado do doleiro, Antonio Figueiredo Basto, contestou anteontem a informação prestada pelo policial e disse que seu cliente “não sabe nada a respeito de entregar dinheiro” para Anastasia. Ele, porém, confirmou que Youssef mandou o doleiro entregar R$ 1 milhão em Minas, mas sem informar o destinatário.

Nesta terça, a defesa de Youssef protocolou petição na Justiça Federal no Paraná em que rechaça “a alusão ao seu nome” como “pretenso mandante de qualquer entrega a Anastasia, negando terminantemente a inverídica notícia”.

“O PSDB vem a público denunciar as manobras em curso para confundir, enfraquecer e tirar a credibilidade das investigações que estão sendo conduzidas na Operação Lava Jato”, disse Aécio na nota. Segundo ele, as declarações do advogado de Youssef comprovam que o policial mentiu. “Misturar falsas acusações com fatos reais já comprovados é estratégia de quem tenta minar a credibilidade das investigações.”

Anastasia é um dos principais aliados de Aécio, que disputou a última eleição presidencial. “Mesmo tendo sido desmascarada a farsa que atingiu o ex-governador e senador eleito, o PSDB considera fundamental que sejam identificados responsáveis pela mesma e as suas motivações”, conclui a nota.

