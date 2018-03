Para Aécio, 'Lula é um fenômeno'

SÃO PAULO - O candidato ao Senado do PSDB e ex-governador, Aécio Neves, enalteceu nesta segunda-feira, 17, a figura do presidente Lula em entrevista concedida à Veja. Aécio teceu elogio ao serem comparados o índice de aprovação de seu governo em MG, que chegam aos 92%, com a alta satisfação da gestão de Lula enquanto Presidente da República.

Assista ao vídeo aqui.

'Lula é um fenômeno', considerou o candidato tucano. De acordo com Aécio Neves, o predicativo que deu ao Presidente é muito mais que merecido já que ele 'simboliza aspiração de ascensão social no Brasil e no mundo todo'.

Concorrendo a uma vaga no Senado, Aécio deu espaço para seu parceiro de partido, Antonio Anastasia, atual governador do Estado de Minas Gerais, concorrer à reeleição. Aécio demonstrou total apoio ao candidato ao governo e apelou para que toda a população mineira associe a imagem de Anastasia às feitorias promovidas em MG. "Anastasia é a renovação que o Brasil precisa", defendeu o ex-governador.

Ainda sobre a sucessão do governo, Aécio foi indagado sobre sua visão do cenário existente na disputa entre Anastasia e o candidato ao governo do PMDB, Hélio Costa. "Não vou desprezar as dificuldades das eleições", adiantou Aécio. Apesar disso, o tucano viu vantagem a Anastasia por ele ter tido pré-campanha menos turbulenta no período de consolidação de alianças. Hélio Costa, pelo contrário, mesmo com toda a experiência política, não contou com a mesma naturalidade com que foram seladas as coligações partidárias do PSDB.