Para Aécio, investimento no rio São Francisco é baixo Para o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), cabe ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas verificar se há uso indevido do dinheiro público na viagem presidencial para visitar obras da transposição do Rio São Francisco, iniciada na quarta-feira. O próprio presidente Lula chegou a chamar o evento em Buritizeiro, no norte de Minas, de "comício". "A crítica que eu faço não é a andança do presidente, se há mau uso do dinheiro público, que os órgãos a quem cabe fazer fiscalização, que o façam", declarou ontem o governador tucano. A crítica que faz Aécio Neves diz respeito ao valor - segundo ele, pouco expressivo - que vem sendo investido nas obras de revitalização do rio.