Para Aécio, 'falência da política' explica candidatura de Luciano Huck

SÃO PAULO - O senador Aécio Neves disse que a "falência da política" é a responsável pela pré-candidatura do apresentador Luciano Huck ao Palácio do Planalto. "É um pouco da falência da política, do momento de desgaste generalizado pelo qual passa a política. O Luciano é um sujeito muito capaz, inteligente, mas agora é preciso conhecer o que ele pensa sobre as mais variadas questões que demandam a posição de um homem público”, afirmou o senador. “O tempo é que vai dizer se ele está ou não preparado para esta missão", disse o tucano após participar da convenção estadual do PSDB-MG.

Aécio é amigo de Huck e recebeu apoio dele na eleição presidencial de 2014. Luciano Huck participou nas últimas semanas de três reuniões com líderes do PPS para discutir cenários eleitorais e a filiação ao partido de membros do movimento Agora! , do qual participa. Os encontros trataram de eventual candidatura do próprio apresentador. Pessoas que participaram das reuniões classificaram as conversas como “iniciais e promissoras”.

++Aécio diz que PSDB vai sair do governo pela porta da frente

Sobre seus próprios destinos eleitorais em 2018, Aécio disse que "estará nas urnas" no ano que vem. O senador não quis deixar claro a qual cargo pretende se candidatar, mas afirmou não haver "cogitação" de tentar vaga na Câmara dos Deputados. O presidente reeleito do PSDB-MG, Domingos Sávio, disse que o senador deve concorrer à reeleição ao Senado ou ao governo de Minas Gerais.