Para Aécio, decisão do TSE sobre prévias foi 'adequada' A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que concluiu que os partidos políticos têm o direito de realizar prévias para consultar seus filiados sobre a escolha dos seus candidatos, foi classificada hoje de "adequada" e dentro das expectativas pelo governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB). Principal incentivador das primárias na legenda tucana, Aécio, contudo, admitiu que preferia uma consulta "mais abrangente", mas sem detalhar em que aspectos. O mineiro, que disputa com o governador de São Paulo, José Serra, a indicação como presidenciável do partido, disse que a partir de agora "o caminho está aberto" para que a Executiva Nacional se reúna e regulamente as prévias.