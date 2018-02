Para Aécio, bases da estabilidade estão 'ameaçadas'

"Tem muita gente apressada, achando que a eleição é uma corrida de 100 metros, quando, na realidade, é uma maratona", afirmou o senador mineiro. "O governo tem muitos problemas em várias áreas, a começar pela economia. A gestão vai mal, a infraestrutura está empacada, a inflação de alimentos ultrapassa 30% e a safra não consegue ser escoada."

Aécio recebeu nesta semana o apoio do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para comandar o PSDB. Alckmin cedeu depois de ouvir apelos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas busca manter a neutralidade na disputa entre Aécio e o ex-governador José Serra, que ameaça deixar o PSDB para ser novamente candidato ao Planalto.

Para o senador, porém, todos os problemas no PSDB são menores do que as divisões na seara petista. "O PT sabe que a economia, em 2014, não estará como na eleição da Dilma, em 2010. Hoje temos inflação alta e um crescimento baixíssimo", disse Aécio, numa referência ao Produto Interno Bruto (PIB) de 2012, que ficou em 0,9%. "É claro que Dilma tem um mote de campanha, assim como eu construirei um, mas é muito cedo para pensar nisso", desconversou. O PSDB tenta importar um dos conselheiros políticos das campanhas de Barack Obama nos Estados Unidos para ajudar o senador.

''Fracassos''

Em fevereiro, Aécio ocupou a tribuna do Senado para listar o que chamou de "13 fracassos" do PT no governo. O discurso foi feito no mesmo dia em que o PT comemorava 10 anos à frente do Palácio do Planalto. De lá para cá, porém, sua popularidade não aumentou e as divergências no PSDB foram escancaradas. Além disso, uma ala do DEM flerta com a provável candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). Na última pesquisa Ibope, em parceria com o Estado, Aécio aparece em terceiro lugar, com 9% das intenções de voto, atrás de Dilma (58%) e de Marina Silva (sem partido), com 12%. Nesse cenário, Campos tem 3%.

No diagnóstico do presidente do DEM, senador José Agripino Maia (RN), a oposição pode se recuperar, se souber mostrar as fragilidades do governo Dilma. Agripino disse que o tripé da campanha de Dilma à reeleição - "traduzido" pelo Palácio do Planalto como "energia/comida/juros" - começa a desmoronar.

"A queda da tarifa de energia elétrica já produziu a primeira baixa: a Eletrobrás registrou o pior resultado de sua história", afirmou o presidente do DEM, numa referência ao prejuízo de R$ 6,9 bilhões no ano passado, anunciado pela companhia. "Nem tudo o que é bom (para a população) é sustentado. Tem de ser bom e permanente. A atitude tomada pelo governo é vulnerável. Vamos ver o que vai acontecer com os apagões."

Agripino definiu como "positiva" a desoneração da cesta básica, outro mote da campanha de Dilma, mas enxergou na medida um viés eleitoral. "Por que isso acontece só agora? Por que não houve a desoneração do kit do material escolar?", perguntou, em alusão a um projeto de sua autoria, que tramita há dois anos no Congresso.

A redução dos juros não é mérito do PT, na opinião de Agripino. "Se depois de dez anos de bonança o governo não enfrentasse os juros na estratosfera, não haveria governo", reagiu o senador. Na quarta-feira, o mercado interpretou que Dilma é contra o aumento de juros para conter a alta de preços, por causa de uma declaração dela, na África do Sul. Irritada, Dilma disse que o combate à inflação é "um valor em si".

Em crescente dificuldade desde que o ex-prefeito Gilberto Kassab abriu uma dissidência no partido e criou o PSD, o DEM está hoje dividido sobre o apoio a Aécio ou a Campos. A tendência é a dobradinha com o tucano, mas uma ala prega a aliança com o governador de Pernambuco.

Há quem avalie, no entanto, que Dilma pode vencer no primeiro turno, se a oposição não se unir em torno de Aécio. "O próximo governo precisa ser de salvação nacional, porque o PT, por convicção ideológica, não faz as concessões como deveria, mas faz uma faxina para inglês ver", criticou Agripino. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.