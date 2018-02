Para Aécio, apoio do PTB é 'resgate' da relação com PSDB O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse nesta segunda-feira, 23, que o apoio que recebeu do presidente nacional do PTB, Benito Gama, significa um resgate da relação dos petebistas com os tucanos, numa referência à adesão desta legenda ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na época do Plano Real.