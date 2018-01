Para Aécio, investigar as contas da campanha de Dilma é apenas 'cumprir a legislação'

BRASÍLIA - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou, neste sábado, 22, que a decisão do ministro Gilmar Mendes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de investigar as contas de campanha da presidente Dilma Rousseff, apenas faz cumprir a legislação. Em nota, ele classificou as denúncias como "graves ilegalidades no financiamento da campanha". "Seria extremamente grave se os fortes indícios de utilização de dinheiro proveniente de desvios da Petrobrás na campanha de reeleição da atual presidente, corroborados por delação premiada, não fossem devidamente apurados", disse.

Segundo o parlamentar, o Brasil confia que tanto a Procuradoria Geral da República (PGR) quanto o TSE cumprirão seu papel constitucional, garantindo inclusive o amplo direito de defesa aos acusados, "mas não se curvando a quaisquer tipos de pressão ou constrangimento". "Felizmente, o Brasil é uma democracia sólida, onde as instituições funcionam e a legislação deve ser cumprida por todos, em especial pela presidente da República", afirmou.

Na noite de ontem, o ministro Gilmar Mendes, em despacho à PGR e à Polícia Federal, indicou "potencial relevância criminal" e suspeita de uso de dinheiro desviado na Petrobrás na campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ele pediu abertura de investigação e sugeriu que há motivos para que seja aberta ação pena pública. As informações que baseiam o pedido são oriundas da operação Lava Jato.