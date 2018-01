Para advogado de senador, ação de busca e apreensão da PF é 'desnecessária'

BRASÍLIA - O advogado do senador Ciro Nogueira (PP-PI), Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, classificou de "desnecessária" a ação de busca e apreensão na casa do senador feita na manhã desta terça-feira (14), em Brasília.

De acordo com Kakay, o senador tem colaborado com as investigações e já apresentou dados bancários, fiscais e telefônicos a investigadores. "Acho ruim que uma medida que era para ser exceção deixe de ser exceção nesses atos de investigação", disse Kakay.

A casa do senador, que é presidente do PP, foi alvo de busca e apreensão conduzida pela PF na manhã desta terça-feira no âmbito da Operação Politéia. Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão em sete Estados.

As ações foram solicitadas pela Procuradoria Geral da República e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados são referentes a políticos que são alvo de inquéritos na Corte.