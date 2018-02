Para advogado de Delúbio, ainda não dá para 'respirar' O advogado do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, Arnaldo Malheiros Filho, disse que "ainda não dá para respirar aliviado totalmente", mas considerou que já é possível ter expectativas boas de absolvição do crime de formação de quadrilha, para o qual Delúbio apresentou recurso que levou à discussão dos ministros sobre a validade dos embargos infringentes. Nesta quarta-feira, 18, o STF aceitou os embargos.