Para Adams, não há fuga patrimonial em doação de imóvel

BRASÍLIA - O advogado-geral da União, ministro Luís Inácio Adams, disse nesta quarta-feira, 20, que a doação de imóveis por parte da presidente da Petrobras, Graça Foster, após a divulgação dos prejuízos envolvendo a compra da refinaria de Pasadena não configura fuga patrimonial. "A presidente Graça Foster tem um patrimônio construído de muitos anos, com certeza toda a atividade dela é absolutamente tranquila, transparente e legalmente justificada", disse o ministro, ao deixar a sessão do TCU que adiou novamente a decisão sobre o bloqueio de bens de Graça. Para ele, caso fosse confirmada qualquer tentativa de se desfazer do patrimônio, a medida poderia ser reversível.

A sessão foi adiada após o ministro relator, José Jorge, ser avisado de que o jornal O Globo havia publicado em seu portal uma reportagem mostrando que Graça e o ex-diretor da área internacional Nestor Cerveró doaram imóveis depois da divulgação do caso Pasadena. "Não existe razão que justifique esse adiamento (no TCU) porque o processo já está maturado, já houve o debate", disse Adams.

