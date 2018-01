Para ACM, Serra não decola; já Perillo vê "discurso de líder" O ex-senador Antonio Carlos Magalhães (PFL) acha que a candidatura à presidência da República do ministro da Saúde José Serra (PSDB) não "decola" porque foi "imposta, feita à força na cúpula, e não na base", comentou. Para ACM a candidatura do tucano é marcada "pelos inegáveis problemas que a aparência procurar mascarar", declarou, numa alusão à insatisfação dos partidários do governador do Ceará Tasso Jereissati (PSDB) com a escolha do ministro da Saúde. Conforme Magalhães, os partidos que compõem a base de sustentação do governo, responsável pelas duas eleições do presidente Fernando Henrique Cardoso, também não gostaram do nome escolhido pelo PSDB. "Roseana (Sarney governadora do Maranhão, PFL) é que é a candidata da base e não Serra, pois é isso que aponta a pesquisa", disse ACM, numa prévia das dificuldades que o ministro da Saúde terá de enfrentar na sua campanha presidencial na Bahia. Já o governador de Goiás, Marconi Perillo, disse, em Brasília, que o discurso do pré-candidato pelo PSDB à sucessão presidencial, José Serra, foi compatível com o discurso de um líder. Perillo disse que tem certeza de que a candidatura Serra vai deslanchar. Para o governador, o fato de os números de Serra na pesquisa serem pequenos não significa nada. Perillo lembrou que, quando entrou para disputar o governo do Estado, dispunha apenas de 3% da preferência nas pesquisas, em julho de 1998, e acabou ganhando a eleição. Para Marconi Perillo o partido sai unido. Com relação às críticas de membros do PSDB à atual política econômica, Perillo disse que os brasileiros estão cada vez mais conscientes de que o caminho construído foi o certo. Segundo ele, as bases do partido vão se engajar e o brasileiro vai se espelhar no exemplo da Argentina para votar no candidato do PSDB. "O brasileiro não vai cair no canto da sereia", afirmou.