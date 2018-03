Para 75% dos paulistas, falta apoio federal na segurança A pesquisa CNI/Ibope apontou nesta quinta-feira que três em cada quatro paulistas consideram que o apoio do governo federal na área de segurança pública é menor ou muito menor do que deveria. Ao todo, 75% dos entrevistados tiveram essa avaliação, outros 10% avaliaram que a ajuda tem sido na medida certa e apenas 4% consideram que é acima ou muito acima do necessário.