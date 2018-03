Para 57%, governo Dilma é igual ao de Lula, diz pesquisa

Entre os assuntos mais lembrados sobre o governo Dilma Rousseff na pesquisa realizada, 15% dos entrevistados citaram o boato sobre o fim do Bolsa Família ou assuntos relacionados, como a antecipação dos depósitos do programa e os tumultos para sacar o dinheiro. Outros 10% citaram assuntos relacionados à Copa do Mundo de 2014, como as obras, a entrega dos estádios e os atrasos no cronograma das obras. Outros temas citados foram a PEC das Domésticas, a redução na conta de luz, a alta da inflação, a redução dos impostos da cesta básica e a alta dos juros básicos.

As entrevistas, realizadas entre os dias 8 e 11 deste mês, não captaram a repercussão dos protestos que se espalharam pelo País nos últimos dias. "Foi bom não ter contaminado (a pesquisa) para percebermos a questão da inflação", avaliou o gerente-executivo de pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca.

Ele lembrou que durante o levantamento em campo as manifestações estavam em fase inicial e localizadas em São Paulo, em virtude do anúncio do reajuste da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,20. Ele ressaltou que ainda não dá para avaliar os efeitos dos protestos no governo federal ou em outras esferas. "Pouca gente compreende o movimento", enfatizou.

Expectativas

Em relação ao restante do governo Dilma Rousseff, a expectativa da população acompanhou a queda da avaliação do governo no mês de junho. O porcentual de entrevistados que acreditam que o restante do governo será ótimo ou bom caiu de 65% para 55% entre março e junho deste ano. E aumentou a quantidade que acredita que será péssimo ou ruim, de 8% para 14% - o que, segundo a CNI, foi o maior porcentual desde o início do governo.