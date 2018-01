Para 56%, governo Dilma é ótimo ou bom, aponta CNI/Ibope

A pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta sexta-feira, 1º, mostrou que 56% dos entrevistados consideram o governo Dilma ótimo ou bom, enquanto apenas 5% consideram o governo péssimo ou ruim. Outros 27% avaliam como regular o governo Dilma.

Segundo a pesquisa, o governo Dilma é melhor avaliado pela população das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Na região Sul, o porcentual de ótimo ou bom alcançou 52% dos entrevistados e, na região Sudeste, 53%.

A pesquisa mostrou também que a presidente Dilma tem 73% de aprovação pessoal da população e apenas 12% dos entrevistados desaprovam a presidente. Segundo o levantamento, 14% dos entrevistados ainda não têm uma avaliação em relação a presidente ou não souberam/não quiserem responder à pergunta. A boa avaliação do governo Dilma, segundo a CNI/Ibope, reflete na confiança dos brasileiros na presidente. Dentre os entrevistados, 74% confiam nela e apenas 16% não confiam em Dilma. Ainda de acordo com a pesquisa, a confiança é maior entre os homens (76%).

A expectativa dos entrevistados com relação ao restante do governo Dilma também é positiva. Para 68%, o restante do governo será ótimo ou bom, enquanto apenas 5% dos entrevistados acreditam que o restante do governo Dilma será ruim ou péssimo. Os próximos anos do governo Dilma será regular para outros 19%.

Inflação

A pesquisa mostra que 48% dos entrevistados aprovam as ações do governo de combate à inflação. No entanto, outros 42% desaprovam a política governamental de combate à inflação. Em relação à política de juros, a pesquisa aponta um empate: 43% aprovam a política de juros e 43% desaprovam. Outros 14% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento aponta que 58% dos pesquisados aprovam as políticas de combate ao desemprego e 35% desaprovam. Outros 7% não sabem ou não responderam. A pesquisa CNI/Ibope também perguntou aos entrevistados qual deveria ser o tratamento dentro do governo em relação ao combate à inflação. Parcela de 44% afirmou que deve ter prioridade igual a outras políticas do governo. Para 40%, o combate à inflação deve ser prioritário em relação às demais políticas. Apenas 9% acreditam que o combate à inflação não deve ser prioridade e 7% não sabem ou não responderam.