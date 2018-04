Para 39,8%, STF não foi neutro no caso Palocci Pesquisa do ICJ Brasil (Índice de Confiança na Justiça) - da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (Direito GV) - revela que 39,8% da população avalia que o Supremo Tribunal Federal (STF) "não agiu de forma neutra ou agiu com pouca neutralidade" no julgamento que livrou o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, de ação criminal por quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa. A consulta foi feita no quarto trimestre de 2009.