Par Henrique Alves, 'chegou a hora da reforma política' O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), disse nesta terça-feira, 02, que é chegado o momento de se fazer a reforma política no País e que o Parlamento quer interagir com a população. "É preciso sim fazer uma reforma, ou via plebiscito, ou via referendo, para que a sociedade participe deste momento de transformação. Chegou a hora", defendeu. O peemedebista, no entanto, destacou que um plebiscito terá de ser aprovado na Casa de maneira consensual.