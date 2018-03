Papéis da Itália ajudam Dantas, avalia defesa A expectativa da defesa do sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, é de que a chegada ao Brasil dos documentos que embasaram a decisão da Procuradoria de Milão para denunciar um esquema de espionagem seja mais comprometedora para políticos e empresários de peso do Brasil do que para o Grupo Opportunity. "Isso nos interessa muito, será muito favorável para nós", afirmou Nélio Machado, advogado de Dantas, ao insinuar que o relatório elucidará os motivos pelo qual o banqueiro estaria sendo "perseguido". "No relatório existem várias personalidades do mundo empresarial e políticos", disse. Na segunda-feira, a Procuradoria de Milão, na Itália, denunciou a ação de um suposto esquema de espionagem montado a partir de 2000 por causa da disputa entre os sócios da Brasil Telecom (BrT) - Grupo Opportunity e a Telecom Itália (TI) - pelo controle da empresa. Segundo Machado, o governo brasileiro vem atrasando com mecanismos jurídicos a chegada desses documentos ao Brasil. "Esses documentos já deveriam ter chegado. Existe uma ordem judicial desde 2006. O Ministério Público tem feito manobras a todo o tempo no sentido de que os documentos não venham", disse. "O governo não tem como evitar isso. Ele trará muita coisa séria." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.