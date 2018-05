Papa recebe bispos brasileiros e pede que fomentem locais de fé

CIDADE DO VATICANO - O papa Bento XVI recebeu neste sábado, 19, os bispos da Conferência Episcopal do Brasil, aos que pediu que fomentem os momentos e lugares de fé e oração em uma população às vezes "agitada, ruidosa e que se esquece de Deus".

O encontro do Pontífice com os bispos brasileiros faz parte, como informa neste sábado a Santa Sé, da visita "Ad Limina Apostolorum" que os prelados sul-americanos realizaram nos últimos dias.

"O mandato santo que recebestes vai além de serem promotores e animadores da oração na cidade do homem, às vezes agitada, ruidosa e que se esquece de Deus", disse Bento XVI aos bispos brasileiros.

"Deveis criar lugares e ocasiões de oração, onde, em silêncio, na escuta de Deus, na oração individual e coletiva, o homem possa encontrar e compartilhar a experiência viva de Jesus Cristo, que revela o rosto autêntico do Pai", acrescentou.

O papa insistiu aos prelados brasileiros que promovam a participação dos fiéis na construção da Igreja e pediu que "confiem na Graça" de Deus e que transmitam essa confiança a seu povo.

"Ajudai, pois, aos fiéis confiantes a vossos cuidados pastorais a que descubram a alegria da fé, a alegria de serem pessoalmente amados por Deus, que entregou a seu filho por nossa salvação", disse o Bispo de Roma.

"Acolhei com o coração aberto aos que chamam a vossa porta: conforte-os e os apóie no caminho de Deus", acrescentou o Pontífice, quem agradeceu aos bispos brasileiros pelos serviços prestados à Igreja Católica com dedicação e amor.