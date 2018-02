Papa pede força aos desabrigados das enchentes no Brasil

CIDADE DO VATICANO - O papa Bento XVI pediu neste domingo, 16, força para todas aquelas pessoas que tiveram de abandonar suas casas devido às enchentes e deslizamentos de terra que castigam a Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, bem como outras áreas do Sudeste brasileiro.

Durante a cerimônia dominical do Ângelus, celebrada na Praça de São Pedro do Vaticano, o pontífice se solidarizou com as vítimas das inundações no estado do Rio, bem como de outras regiões do mundo, como Austrália, Filipinas e Sri Lanka - países que também têm sofrido com tragédias decorrentes de chuvas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Desejo ressaltar minha particular lembrança na reza para os povos da Austrália, do Brasil, das Filipinas e do Sri Lanka, recentemente atingidos por devastadoras enchentes. Que o Senhor acolha as almas dos mortos, dê força aos desabrigados e apoie o trabalho dos que estão contribuindo para aliviar o sofrimento e as dores", declarou Bento XVI.

No Ângelus deste domingo, Bento XVI também lembrou a beatificação do papa João Paulo II, anunciada na última sexta-feira e que acontecerá no dia 1º de maio.

"A data escolhida é muito significativa. Será, de fato, o segundo domingo de Páscoa, que ele mesmo dedicou à Divina Misericórdia, e em cuja véspera terminou sua vida na Terra", destacou o pontífice.