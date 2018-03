Papa Francisco considera protestos no Brasil justos e condizentes com o Evangelho, afirma 'El País'

O papa Francisco incluirá em seu discurso na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro, o tema dos protestos que tomam as ruas do Brasil desde junho, afirma o jornal espanhol El País. "Segundo o papa Francisco, as reivindicações por maior justiça não contradizem o Evangelho", diz a publicação.

O periódico informa que o sumo pontífice tomou ciência do conteúdo em conversas com o arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, com o arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Hummes, e com o cardeal Raymundo Damasceno, presidente da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB). Diante da importância dos acontecimentos, o papa decidiu fazer alusão ao assunto durante a semana em que ficará no Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece entre os dias 23 e 28 de julho.

Os protestos foram tema de um documento que a CNBB redigiu no dia 21 de junho, declarando solidariedade e apoio às manifestações — desde que pacíficas — que têm levado às ruas pessoas de todas as idades. O documento está nas mãos do papa, segundo o El País, e descreve as manifestações como "um fenômeno que envolve ao povo brasileiro e o desperta para uma nova consciência".

Na noite do sábado, 29, dom Cláudio Hummes, arcebispo de São Paulo, defendeu as manifestações que tomaram as ruas do País e disse, em palestra no Colégio São Bento, na região central de São Paulo, que "aqueles que não se sentem ouvidos precisam mesmo ir para as ruas".