Papa envia nota oficial sobre a morte de dom Luciano O Papa Bento XVI enviou uma nota oficial através do secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Sodano, lamentando a morte de dom Luciano Mendes de Almeida. Segundo o pontífice, o brasileiro "dedicou-se generosamente ao clero da Arquidiocese e a todo o povo de Deus, elevando fervorosas preces ao todo poderoso. Leia o texto na íntegra: "Recebida com muito pesar a notícia do falecimento de dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, Minas Gerais. O sumo pontífice eleva sufrágios pelo dedicado pastor que colocou o seu talento a serviço do evangelho como secretário geral e presidente da CNBB, membro do Conselho Permanente do Sínodo Episcopal e vice-presidente do Celam. Entre seus inúmeros serviços como pastor de Mariana, dedicou-se generosamente ao clero da arquidiocese e a todo o povo de Deus, elevando fervorosas preces ao todo poderoso, prêmio eterno reservado aos fiéis obreiros do evangelho. Sua Santidade exprime sentidas condolências a todos enlutados, em especial aos familiares, à própria arquidiocese e extensiva à Companhia de Jesus, concede, como penhor de conforto e esperança em Cristo ressuscitado, propiciadora bênção apostólica. Cardeal Sodano - secretário de Estado do Vaticano".