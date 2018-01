Papa envia carta de agradecimento a Sérgio Cabral

"É com muita alegria que divido com a população do Rio uma mensagem abençoada do Papa Francisco, através de carta que recebi na sexta-feira (23/08)", diz o governador, em nota. "A carta de Sua Santidade nos comove", reforça Cabral, que aproveitou para agradecer o trabalhos das equipes envolvidas na Jornada Mundial da Juventude.

Na carta, o pontífice agradece e classifica como "amável" a disponibilização do Palácio Guanabara, sede do Governo Estadual, para o seu primeiro compromisso oficial no Brasil. Segundo Francisco, foi no local que ele teve a "possibilidade de ''pedir licença'' para poder entrar no coração dos brasileiros".

O papa afirma ainda que fará orações pelo bom êxito de todas as iniciativas do governo e destaca a questão da segurança pública. "Desejo a todos as mais copiosas bênçãos de Deus e peço que, por favor, rezem por mim", finaliza.

A carta é assinada pelo papa e tem a data do dia 2 de agosto. O pontífice esteve no Brasil do dia 22 a 28 de julho para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio. Ele também participou de missa em Aparecida, interior de São Paulo.

Segue íntegra da carta recebida pelo Governador:

"Excelentíssimo Senhor

Sergio Cabral Filho

Governador do Estado do Rio de Janeiro

Tendo retornado à Roma, não poderia deixar de manifestar o meu sincero agradecimento por todo o trabalho que os diversos âmbitos do Governo Estadual se prodigalizaram em fazer para assegurar o bom andamento da minha visita de uma semana ao Brasil.

Quero também reiterar o agradecimento pela amável disponibilização da Sede do Governo Estadual do Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara, para que fosse o palco do meu primeiro compromisso oficial no Brasil e onde tive a possibilidade de "pedir licença" para poder entrar no coração dos brasileiros.

Ao renovar os meus votos de bem-estar para o senhor e sua família, prometo minhas orações pelo bom êxito de todas as iniciativas deste governo a favor do bem comum da população fluminense, sobretudo no que se refere à segurança pública, enquanto desejo a todos as mais copiosas bênçãos de Deus e peço que, por favor, rezem por mim.

Vaticano, 2 de agosto de 2013.

Papa Francisco"