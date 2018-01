Papa Bento XVI passará por São Paulo, diz CNBB O presidente da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), cardeal Geraldo Majella Agnelo, confirmou nesta quinta que o papa Bento XVI chegará por São Paulo em sua visita ao País, prevista para maio de 2007. O pontífice virá para a abertura da V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe e celebrará missa em Aparecida, em 13 de maio. O programa da vinda do papa ainda não está definido. A princípio, Bento XVI permanecerá durante a maior parte de sua visita, cuja duração ainda não foi confirmada, na cidade de Aparecida, local do evento. O presidente da CNBB não descartou a hipótese de o Papa visitar outras cidades. A agenda da visita de Bento XVI ao País será definida até o final de janeiro e divulgada pelo Vaticano.