Panamá anuncia visita de Lula no dia 9 de janeiro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Panamá no dia 9 de janeiro de 2007, a convite do presidente do país, Martín Torrijos, divulgou nesta quarta-feira o governo do país centro-americano. O primeiro vice-presidente e ministro das Relações Exteriores do Panamá, Samuel Lewis Navarro, disse à imprensa que a visita de Lula durará apenas um dia. "É uma visita que nos satisfaz muitíssimo, que se deve a um convite feito pelo presidente Torrijos há algum tempo", afirmou Lewis. Devem ser debatidos na viagem a ampliação do Canal do Panamá, a relação do Panamá com o Mercosul e os acordos entre os dois países no âmbito dos biocombustíveis, entre outros assuntos.