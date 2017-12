PAN perde direito de veicular propaganda partidária O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou um pedido do Partido dos Aposentados da Nação (PAN) em que a legenda requeira o direito à veiculação de propaganda partidária em 2007. De acordo com o TSE, o pedido foi requerido fora do prazo legal. O ministro relator, Caputo Bastos, fundamentou sua decisão em parecer da assessoria especial da presidência do tribunal. Segundo o órgão, o PAN teria protocolado o pedido no dia 8 de fevereiro, quando, de acordo com a legislação, o prazo era 15 de janeiro. A resolução que trata do assunto determina que os pedidos atrasados não sejam conhecidos. As datas escolhidas pelo PAN para a veiculação de seu programa partidário no primeiro e no segundo semestres do ano eram os dias 8 de maio e 29 de novembro.