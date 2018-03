Palocci teve sorte de construir um patrimônio, diz Jobim

Jobim afirmou que Palocci está agindo corretamente. "Ele está fazendo o que tem que fazer. Respondeu à Procuradoria Geral. Isso é normal. Essas coisas têm que ser tratadas com tranquilidade", afirmou.

Ao ser indagado sobre se considera um dever institucional dos ministros de Estado prestar contas de seus patrimônios, Jobim tentou desconversar, dizendo que a pergunta deveria ser dirigida a um ministro do Supremo Tribunal de Justiça. "Eu não sou ministro do Supremo. Eu não tenho patrimônio nenhum (...) Só estou no Governo. Se eu estivesse fora faria algum patrimônio", disse. O ministro argumentou que ficou fora do governo só um ano, advogando, e que as suspeitas contra Palocci são só "fumaça". "Isso tudo é fumaça".