Palocci será relator de projeto sobre Fundo Social

Essa mudança foi provocada pelas emendas que têm sido apresentadas aos quatro projetos do pré-sal. No caso do Fundo Social, foram apresentadas emendas que pulverizam os recursos, destinando, por exemplo, o dinheiro a quilombolas e para a área de saúde. Muitas das emendas foram apresentadas por petistas. Palocci seria o nome com mais trânsito para impedir as mudanças ao texto encaminhado pelo governo. As comissões especiais dos quatro projetos deverão ser instaladas na próxima terça-feira.