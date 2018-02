Palocci responde críticas de Jobim à Lei de Responsabilidade Fiscal

O ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci (PT-SP), respondeu há pouco às críticas feitas nesta terça-feira, 4, pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim (PMDB-RS), em, relação a postura adotada pela bancada do PT, em 2000, contra a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). "Foi um erro cometido, mas pagamos o nosso erro com a excelente gestão fiscal que fizemos no nosso governo", disse Palocci, durante apresentação no seminário sobre os 10 anos de vigência da LRF.

O ex-ministro e atual deputado federal afirmou ser contrário a modificações na legislação. "Temos que melhorar a qualidade da política (fiscal) e não mudar de legislação, já que há riscos de mudar para pior", disse. Segundo ele, existe uma série de projetos de lei no Congresso Nacional, prevendo alterações na LRF e que, apesar das "boas intenções", as aprovações dos mesmos poderiam acabar com o Tesouro Nacional.

Em evento para celebrar os 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Jobim não poupou críticas ao comportamento do PT durante o processo. Segundo ele, o PT foi contra o conteúdo do texto enviado ao Congresso, bem como o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. "O PT foi contra o texto, Palocci também foi. Está vendo como é bom ter memória?", indagou. De acordo com o ministro, é importante rever os erros do passado no presente para que não se cometam os mesmos erros no futuro.