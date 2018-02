Palocci: reforma tributária depende agora de líderes

O deputado federal lembrou que a comissão da reforma tributária já encerrou o trabalho há alguns meses, encaminhou todo o processo e Temer já se manifestou pela votação antes do final do primeiro semestre. "Se a Câmara votar ainda neste semestre, o Senado vota no segundo semestre. Isso é uma hipótese, uma possibilidade", disse. Com isso, segundo ele, o projeto pode ser aprovado antes de 2010, ano eleitoral em que, como mostra a tradição, temas polêmicos dificilmente são discutidos no Congresso.