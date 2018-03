Palocci prevê desempenho 'muito bom' do PT na eleição Principal estrela política petista na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, o deputado federal e ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci (PT-SP) disse hoje que irá subir em palanques e previu um desempenho "muito bom" do partido nas eleições municipais deste ano. "Eu tenho recebido pedidos dos candidatos da região e, dentro do possível e do tempo disponível, vou dar apoio", afirmou Palocci, que participou da inauguração de uma fábrica de soluções parenterais (soros), na cidade. Palocci evitou comentar se ainda influenciam os impactos políticos do escândalo do mensalão no partido e fez elogios ao candidato do PT em Ribeirão Preto, Feres Sabino, que foi seu secretário durante o primeiro mandato como prefeito, entre 1993 e 1996. "O Feres é um ótimo candidato, foi uma ótima escolha que o PT fez e tenho confiança na capacidade dele", afirmou o deputado federal. Já o atual prefeito e candidato a reeleição, Welson Gasparini (PSDB), provocou indiretamente Palocci durante discurso na cerimônia de inauguração. Entre as realizações citadas por Gasparini em seu governo, o prefeito citou "o lançamento do distrito empresarial", que foi viabilizado durante o governo do tucano, mas que era um projeto antigo de Palocci, que não conseguiu implementá-lo. Além de Gasparini e de Sabino, os candidatos a prefeito Darcy Vera (DEM) e Rafael Silva (PDT), ambos deputados estaduais, também estiveram no evento.