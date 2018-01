Palocci nega que assumirá campanha de Lula O prefeito de Ribeirão Preto, , no interior de São Paulo, Antonio Palocci Filho (PT), negou hoje que tenha sido convidado oficialmente para assumir a coordenação do programa de governo do presidente de honra do PT e pré-candidado à sucessão presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, em substituição ao prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado no último fim de semana. Segundo Palocci, o assunto deverá ser discutido nas próximas reuniões da executiva do PT. "Ainda não tivemos chance de pensar nisso diante de tantos acontecimentos", afirmou. "Não pensei nesta possibilidade ainda, mesmo porque tenho os meus deveres primeiramente como prefeito de Ribeirão", disse. O prefeito de São Carlos, Newton Lima, que foi coordenador da campanha de Lula nas eleições passadas, também negou que seu nome tenha sido cogitado. "As próximas reuniões do partido devem dar alguma definição sobre isso", afirmou. Exploração política Palocci repudiou hoje as declarações de representantes do PTB que acusaram os petistas de explorarem politicamente a escalada de violência. "Sofremos muito com a perda de dois prefeitos, amigos e cidadãos. Não queremos que isso aconteça a nenhum outro membro do partido e, muito menos, continue a acontecer com a sociedade em geral, que vive sob a ameaça", afirmou. "Não há o mínimo interesse de aproveitar-se, politicamente, de um fato como este. É repugnante que alguém pense desta maneira. É uma barbaridade". Indagado sobre a atitude do deputado Campos Machado (PTB), líder do partido na Assembléia Legislativa do Estado, de pedir a reabertura das investigações sobre as ligações do empresário Sérgio Gomes da Silva com a prefeitura de Santo André, Palocci Filho disse que é "uma indignidade". "Ele parece estar querendo descaracterizar a questão da ameaça aos membros do partido. É uma forma de menosprezar fatos concretos que foram as mortes e as ameaças aos prefeitos do partido", disse. Proteção A Polícia Federal vai dar proteção ao prefeito de Ribeirão Preto, informou hoje o delegado da PF na cidade, José Bocamino. Ele diz que recebeu "ordens de Brasília" para somar serviços aos da Polícia Militar e Civil que já possuem efetivos acompanhando Palocci. Bocamino não soube informar quantos homens serão destinados à missão e se a medida será estendida a outros prefeitos da região. Segundo ele, um perito da PF de São Paulo estará em Ribeirão Preto nesta sexta-feira, para que sejam estudadas as medidas de segurança que devem ser tomadas em relação ao prefeito.