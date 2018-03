'Palocci não tem como se explicar', diz Demóstenes

O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) disse que espera ouvir de Palocci dois esclarecimentos: sobre as empresas às quais ele prestou consultoria e a "coincidência" dele ter recebido boa parte dos recursos no ano passado, quando coordenava a campanha da candidata do PT e hoje presidente da República, Dilma Rousseff.

"Se o governo desistisse de continuar blindado o ministro e autorizasse seu comparecimento à comissão, poderia desestimular a coleta de assinaturas para criar a CPI destinada a investigar as atividades de consultor do ministro", alegou Randolfe.

O líder do PT, senador Humberto Costa (PE), afirma que não há motivo para aprovar o requerimento de convocação. "Já foi demandado pela Procuradoria-Geral da República que ele preste esclarecimentos no prazo de 15 dias", informa. "Todos nós temos certeza de que ele dará explicações plausíveis".

Filiado ao PDT, o senador Pedro Taques (MT) afirma que vai ouvir o partido antes de decidir se vai ou não apoiar a CPI contra Palocci, mas sinaliza que, na falta de maiores explicações por parte do ministro, não terá outra alternativa. "Não vou fugir do meu passado, da minha história e nem fazer prejulgamento, mas é necessário que ele explique de onde saiu tanto dinheiro".