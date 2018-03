Palocci não manterá cargo sem se explicar, diz Paulinho

Segundo Paulinho, o ministro, que tem sido alvo de denúncias sobre a multiplicação de seu patrimônio, deve continuar a ser alvo de novas denúncias nos próximos dias e, com isso, poderá enfraquecer o governo da presidente Dilma Rousseff.

"O Palocci não se sustenta no cargo. Se ele insistir em permanecer no governo, outras denúncias devem aparecer. Palocci tem de sair", disse Paulinho, ao participar do seminário "Brasil do diálogo, da produção e do emprego", em São Paulo.