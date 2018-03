Palocci justifica aumento de patrimônio

O ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, enviou uma nota à imprensa esclarecendo sua evolução de patrimônio. Segundo a Folha de S. Paulo, Palocci multiplicou seu patrimônio 20 vezes no período em que foi deputado federal.

O ministro diz que sua evolução patrimonial é fruto dos trabalhos de “consultoria econômino-financeira” de sua empresa, Projeto, aberta em 2006. Segundo a reportagem, a empresa comprou um imóvel no valor de R$ 6,6 milhões, e um ano antes havia adquirido um escritório no valor de R$ 882 mil.

“A Projeto prestou serviços para clientes da iniciativa privada tendo recolhido sobre a remuneração todos os tributos devidos. O patrimônio auferido pela empresa foi fruto desta atividade e compatível com as receitas realizadas nos anos de exercício”, diz a nota.

A empresa encerrou suas atividades no final do ano passado, quando Palocci assumiu a Casa Civil, e mudou seu objeto social. Hoje, segundo a nota, “a empresa passou ter como única finalidade a administração de seus dois imóveis em São Paulo”.

“Todas as informações fiscais e contábeis da empresa Projeto são regulamente enviadas à Receita Federal, de acordo com as normas vigentes”, diz o comunicado.