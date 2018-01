Palocci Filho deve coordenar programa de Lula O prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Antônio Palocci Filho (PT), deve ser o novo coordenador do programa de governo do pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Palocci Filho é o mais cotado para substituir o prefeito de Santo André, no Grande ABC (SP) Celso Daniel (PT), assassinado no último domingo. A idéia dos petistas agora é lançar programas setoriais - "cartilhas" com propostas sobre os principais temas, como segurança, moradia, agricultura e emprego. Da ala moderada, Palocci Filho foi chamado para conversar com Lula na próxima semana. A cúpula do PT, porém, só fará o anúncio depois do carnaval. O prefeito integra a equipe que dá as cartas na campanha de Lula, mas é encarregado da articulação política e de contatos com empresários. Prefeito pela segunda vez, Palocci Filho também participou do conselho que coordenou o segundo turno da campanha da prefeita da capital paulista, Marta Suplicy (PT). O PT quer receber via internet sugestões para o programa de governo, e a idéia é ter um esboço consolidado em maio. "Estamos também alugando uma casa, como queria o Celso Daniel, para que a equipe trabalhe lá", disse o presidente do nacional PT, deputado José Dirceu (SP), que, nesta sexta-feira, se reuniu com o governador de Minas Gerais, Itamar Franco (PMDB), em São Paulo. Após uma hora de conversa, Dirceu saiu convencido de que Itamar apoiará Lula. "Tenho certeza absoluta de que o governador estará com a oposição." Mesmo assim, o deputado tomou o cuidado de não irritar Itamar. "Antes, precisamos esperar o resultado da prévia no PMDB", ressalvou. O PT também marcou prévia entre o pré-candidato a presidente Eduardo Suplicy (SP) e Lula para 3 de março. No PMDB, a situação é mais complicada. O mundo político sabe que o partido não terá chapa própria. A ala governista negocia com o PSDB do ministro José Serra, mas os "rebeldes" tendem a fechar com o PT. "A vitória em 2002 passa por Minas, pelo Palácio da Liberdade", observou Dirceu, numa referência ao segundo maior colégio eleitoral do País. Acompanhado do prefeito em exercício de Belo Horizonte, Fernando Pimentel (PT), Dirceu reiterou a Itamar que o seu partido está disposto a apoiá-lo para qualquer cargo. Motivo: apesar do discurso de presidenciável, o governador está mesmo decidido a concorrer à reeleição ou ao Senado. Na hipótese de Itamar disputar o governo novamente, o PT poderá dar-lhe aval e não lançar candidato em Minas. Desde que ele apóie Lula. "Podemos até apresentar um nome do PT, inclusive para negociar", admitiu Dirceu. Disputado a peso de ouro, Itamar marcou novo encontro com Dirceu para março. "Não falamos em data, mas acredito que será depois do dia 3", comentou o deputado. "O governador até disse que nossa reunião pode ser em Passa Quatro (MG), a cidade onde nasci." Itamar tenta convocar convenção extraordinária do PMDB em 3 de março para definir as normas da prévia, no dia 17 daquele mês. Dirceu apelou, mais uma vez, para a união das oposições no primeiro turno. "Com duas candidaturas da situação, acho que temos de retomar logo as conversas sobre eleições", argumentou. O deputado não acredita que a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), desista da candidatura para apoiar Serra. "Vejo é que a candidatura dela se consolida", disse.