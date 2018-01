Palocci faz palestras sobre saúde pública, diz advogado O ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci iniciou, na última semana, uma série de palestras sobre saúde pública e deve decidir se aceita a candidatura a deputado federal até o próximo dia 10, data da convenção estadual do PT. O advogado de Palocci, José Roberto Batochio, confirmou hoje que o ex-ministro começou sua série de palestras por uma universidade em Campinas (SP), mas não soube dizer onde e quando o ex-ministro falará novamente. "Eu não tenho a agenda, mas ele é médico (sanitarista), com pós-graduação, e tem sido convidado para falar sobre saúde pública em várias universidades", disse Batochio. Por estar no período de quarentena por 90 dias após sua saída do Ministério da Fazenda, até o próximo dia 27 de junho, Palocci não pode falar sobre economia e a saída, pelo fato de ele ser médico, seriam palestras sobre saúde pública. Sobre a candidatura de Palocci, Batochio disse que preferia dar a opinião pessoal de quem já fora deputado federal como o ex-ministro. "Bateram muito nele (Palocci); suponho que o ex-ministro pensa: ´Trabalhei três anos e meio para dar credibilidade à economia e o pagamento que recebo são os ataques dizendo que fui à casa namorar´, disse Batochio. Batocchio se referiu às afirmações do caseiro Francenildo dos Santos Costa, o Nildo, que desmentiu a versão do ex-ministro, em reprotagem publicada pelo Estado. Nildo afirmou que Palocci freqüentava uma mansão no Lago Sul, em Brasília, onde a chamada república de Ribeirão fazia negócios e festas. Palocci deixou o governo após a queda ilegal do sigilo do caseiro. Em Campinas, segundo a Agência Estado apurou, Palocci se reuniu, no dia 24, com a diretoria da EPTV, emissora afiliada à Rede Globo no interior paulista e no Sul de Minas Gerais. Batochio disse que não soube do encontro. Após terminar o período de quarentena, o advogado acredita que Palocci deva voltar a fazer declarações públicas a partir do dia 27 de junho.