Palocci e mensaleiros são candidatos à Câmara Importantes políticos do PT atingidos pelas denúncias de corrupção que afetaram a legenda e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram homologados como candidatos do partido a deputado federal por São Paulo, durante a convenção regional, realizada hoje no Palácio das Convenções do Parque Anhembi. A lista de candidatos inclui o ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o ex-deputado e ex-presidente da agremiação partidária, José Genoino e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, que se candidatará à reeleição, depois ter sido absolvido em plenário em processo de cassação motivado pelo seu envolvimento no chamado escândalo do mensalão. O presidente estadual do PT, Paulo Frateschi, informou que Palocci ainda deverá confirmar, até o próximo dia 30, sua intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas, segundo ele, o ex-ministro autorizou a inclusão de seu nome na lista de candidatos, com a ressalva de que precisava de mais tempo para confirmar sua participação na disputa. Palocci não compareceu à convenção, ao contrário de Genoino que marcou presença, mas evitou dar entrevistas em sua chegada. Ao todo, são 58 postulantes à Câmara dos Deputados e 118 à Assembléia Legislativa. Outro deputado federal acusado de envolvimento no mensalão e igualmente absolvido pela Câmara é o deputado José Mentor, homologado para disputar a reeleição. Também absolvido, o professor Luizinho é mais um deputado que buscará a reeleição, assim como a deputada Ângela Guadagnin, ex-integrante da Comissão de Ética que protagonizou a chamada "dança da pizza" ao comemorar a absolvição de um companheiro de partido acusado de participar do mensalão. Da atual bancada petista no Legislativo federal, também vão disputar a reeleição os deputados Ricardo Berzoini, presidente nacional do partido, José Eduardo Martins Cardozo, Arlindo Chinaglia, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho. Entre os candidatos a deputado estadual, está a militante do MST na região do Pontal do Paranapanema, Diolinda Alves, mulher do líder José Rainha. Governo de SP O senador Aloizio Mercadante foi homologado como candidato do PT ao governo de São Paulo nas eleições de outubro. Mercante também não falou à imprensa, mas, em seu discurso, ressaltou suas ligações com o presidente Lula, destacando que o acompanha desde início da carreira política, participando das campanhas para deputado e presidente. Mercadante aproveitou a ocasião para lançar farpas contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, criticando-o por haver comentado que Lula não gosta de música clássica. "Ele gosta, sim, mas ele gosta mais de samba e pagode que é a musica do povo brasileiro. O FHC gosta da elite, enquanto o Lula gosta do povo", provocou. Quanto a São Paulo, Mercadante disse que o Estado precisa mudar e prometeu fazer um governo de recuperação do potencial de geração de riquezas. Ele observou que embora represente 1/3 do PIB nacional e 43% das exportações, São Paulo tem crescido a um ritmo inferior ao de outros estados. Senado O senador Eduardo Suplicy, que teve homologada sua candidatura à reeleição, procurou justificar seu comportamento no Congresso, afirmando que, embora suas declarações e atitudes às vezes sejam vistas com preocupação pelos petistas, ele se dirige ao partido e explica que suas posições são compatíveis com "os pilares históricos" do PT. Ele argumentou que defende sempre a busca de um diálogo de alto nível entre Executivo e Legislativo e elogiou o PT por ter realizado prévias para a disputa do governo de São Paulo. Para Suplicy, com isso o PT deu uma demonstração de democracia para o País. Veja a lista completa dos candidados homologados Angela Guadagnin Antonio Leite da Silva Antonio Palocci filho Arlindo Chinaglia Candido Vaccarezza Carlos Alberto Zarattini Carlos Augusto Pivetta César Rodrigues Pimentel Cristiano Martinelli Devanir Ribeiro Dirceu de Brito Farias Durval Lopes Orlato Durvalina Garcia Edson da Paz Edson Tomaz Martins Estela Alexandre lmagro Eustáquio Zica Everaldo Santos Melazzo Claudio Azevedo Limas Geraldo Martins de Souza Gilmar Dominici Heguiberto Della Bella Navarro Heitor Roberto Tommasini Iara Bernardi Ítalo Cardoso Ivanio Batista da Silva Janete Rocha Pieta Jânio Ribeiro Jilmar Augustinho Tatto João Paulo Cunha José Eduardo Martins Cardozo José Genoino José Macário dos Santos Filho José Mentor Melo Neto José Nelson de Aguiar Fernandes Lázaro César da Silva Luís Vanderlei Larguesa Luiz Carlos da Silva Luiz Eduardo Greenhalgh Luiz Paulo Teixeira Ferreira Manoel Eduardo Marinho Márcio Henrique Ladeia Mariângela de Araújo Duarte Marino Faria Markus Sokol Miguel Choueri Moacir Santos Oswaldo Dias Paulo Roberto Blascke Raimunda Ferreira de Almeida Renato Simões Ricardo José Berzoini Roberto Gouveia do Nascimento Sérgio Desidera Sérgio José Custódio Sonia Francine Gaspar Marmo Telma de Souza Vicente Paulo da