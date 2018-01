Palocci e Mantega tentam afastar suspeitas de atrito

Ainda durante a visita à exposição de Dilma e Obama, autoridades brasileiras e norte-americanas permaneceram em pé, à espera do tradicional cumprimento dos presidentes. O grupo americano pouco interagiu com o grupo de brasileiros, com exceção do assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Marco Aurélio Garcia, que conversou com o subsecretário de Estado para assuntos de Hemisfério Ocidental, Arturo Valenzuela.